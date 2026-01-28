Врач предупредил об опасном для потенции виде спорта

Специалист по эстетической медицине и основатель мужской клиники в Нью-Йорке Крис Бустаманте предупредил об опасности велоспорта для потенции. Его слова цитирует New York Post.

Эксперт подчеркнул, что физическая активность является одним из главных способов сохранить эректильную функцию до старости. Тем не менее он предупредил мужчин, что велоспорт имеет противопоказания.

«Мы наблюдаем более высокую корреляцию с эректильной дисфункцией у велосипедистов», — заявил Бустаманте.

Специалист подчеркнул, что использование специального сиденья не имеет принципиального значения.

«Постоянное давление на промежность со временем повреждает нервы и сосуды в тканях между половым органом и анусом», — считает врач.

Бустамант добавил, что для поддержания мужского сексуального здоровья следует ежедневно выполнять 30-минутную тренировку. Кроме того, он рекомендовал сбалансированно питаться и наладить сон.

