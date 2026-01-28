Психотерапевт дал совет, как меньше есть

Важно сместить фокус. Психотерапевт Ирина Юдкина рассказала, как меньше есть. По её словам, избыточный вес часто — следствие заедания тревоги и других негативных эмоций. Эксперт посоветовала искать другие поводы для радости.

«Можно составлять некий план счастья на день, включающий приятные мелочи. Это может быть прогулка в парке или работа, которая приносит удовольствие. Даже занятия любимым хобби всего 10-15 минут в день могут улучшить настроение», — сказала психотерапевт.

Ещё один способ — сделать приятное другому человеку. Пусть это будут небольшие подарки, минуты внимания или заботы о близких. Главное — искать радость в жизни, а не в еде. Это не только улучшит настроение, но и поможет снизить вес.