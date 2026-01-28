Врач предупредил об опасных добавках в составе полезных продуктов

В продуктах, которые производитель позиционирует как полезные, могут содержаться опасные добавки, предупредил врач Давид Сеспедес. Его слова передает издание Deia.

Сеспедес призвал не верить таким надписям на упаковке, как «легкий», «полезный» и «натуральный». Даже если они есть, необходимо читать состав продукта, подчеркнул он.

Доктор также напомнил, что список ингредиентов, указанный на упаковке, всегда упорядочен по содержанию от наибольшего к наименьшему. Таким образом, нужно обращать внимание именно на первые несколько слов в составе продукта. Среди них не должно быть сахара, сиропов, модифицированного крахмала и рафинированных масел, отметил медик.

Кроме того, он посоветовал с осторожностью относиться к пометкам «без жира» и «низкокалорийный», поскольку отсутствие калорий и жира зачастую компенсируется большим количеством сахара и различных вредных ингредиентов.

