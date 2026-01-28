Дерматолог объяснил, почему немытая голова крайне опасна для здоровья

Немытая голова может спровоцировать мигрень, предупреждает Минздрав. Накопление кожного сала и загрязнение продуктами жизнедеятельности организма раздражают нервные окончания и ухудшают микроциркуляцию. Однако слишком частое мытье тоже не несет в себе ничего полезного, потому что разрушает естественный защитный барьер кожи. «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертом, с какими еще недугами может столкнуться человек из-за грязной головы и все же как часто ее нужно мыть.

Почему опасно редко мыть голову

По словам врача-дерматолога, доктора медицинских наук Марият Мухиной, люди, которые пренебрегают мытьем головы, часто сталкиваются с такими недугами, как:

анемия;

выпадение волос по типу очаговой алопеции;

педикулез в тяжелой форме (причем укусы вшей могут вызывать кровопотерю).

Немытая голова способствует расширению сосудов и интоксикации организма. Это происходит потому, что потовые железы на голове тоже отвечают за выведение токсинов из организма наравне с почками. Когда кожное сало накапливается на поверхности головы, начинается обратный процесс, и оно впитывается обратно в луковицы, — рассказала доктор.

Также из-за этого могут возникнуть и проблемы с кожей, предупредила специалист. Например, такие как:

фолликулиты;

себорейный дерматит;

атеромы.

У людей с плохой окисляемостью жиров большие атеромы — доброкачественные опухоли — могут окисляться и перерождаться в саркому, — подчеркнула Мухина.

Редкое мытье головы также влияет на психоэмоциональное состояние человека, поэтому очень важно принимать душ с головой, отметила дерматолог:

Это позволяет снять наэлектризованность и биомагнитное электрическое поле. Если человек этого не делает, накопление отрицательных зарядов в корнях волос способно привести к снижению настроения, депрессии и суицидальным мыслям.

Как часто надо мыть голову

По словам специалиста, частота мытья головы зависит от индивидуальных особенностей организма:

при сухой коже головы достаточно будет мыть ее со средствами один раз в пять дней;

при жирной коже необходимо повторять манипуляцию с шампунем каждый день;

ополаскивать волосы проточной водой без средств можно каждый день, вне зависимости от типа кожи.

Как подобрать средства для волос

При подборе моющих средств для головы и волос Мухина рекомендовала обратиться к трихологу.

Он проанализирует состояние волос, чтобы определить параметры волос конкретного человека, жирность кожи головы, капилляры, чувствительность, толщину и густоту. Таким образом составляется трихологический паспорт, согласно которому и будет подобран уход. А спустя несколько лет, если человек вдруг заметит негативные изменения в состоянии волос, на основании данных трихологического паспорта ему смогут оказать квалифицированную помощь и составить индивидуальный план восстановления волос, — объяснила врач.

