Диетолог назвал самые полезные сочетания продуктов с белым хлебом

Белый хлеб может стать частью здорового питания. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Солнцева.

По словам эксперта, белый хлеб содержит витамины группы B, минералы, растительный белок и служит важным источником энергии. Особенно он необходим детям, спортсменам и людям, которые ведут активный образ жизни.

Диетолог опровергла и главный аргумент противников продукта — высокий гликемический индекс (ГИ). Солнцева пояснила, что на практике хлеб редко едят отдельно. В составе бутерброда с овощами и курицей или вприкуску с супом, где есть клетчатка и белки, резкого скачка уровня глюкозы не происходит. Более того, существуют состояния, при которых белый подсушенный хлеб даже предпочтительнее чёрного: это воспалительные заболевания ЖКТ, такие как гастрит, панкреатит или язвенная болезнь.

Чтобы получить максимум пользы, диетолог рекомендует сочетать белый хлеб с источниками животного белка и клетчаткой. Идеальными комбинациями она называет сэндвич с овощами и куриным филе, молоко с сухарями или сушками, булочку с маслом.

При этом эксперт подчёркивает важность умеренности. Людям с избыточным весом, метаболическим синдромом и диабетом она советует отдавать предпочтение цельнозерновому или ржаному хлебу.