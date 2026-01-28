В чем польза брокколи и как ее правильно готовить

Важно сохранить все ценные соединения. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова раскрыла правила приготовления брокколи, которые позволяют сохранить её уникальные полезные свойства.

По словам специалиста, главная ценность этого овоща — вещество сульфорафан, которое помогает снижать вялотекущие воспаления в желудочно-кишечном тракте. Также оно связано со снижением риска развития некоторых видов рака.

Чтобы увеличить образование сульфорафана, эксперт рекомендует после нарезки оставить брокколи при комнатной температуре на 30–40 минут — так активируются нужные ферменты. Что касается способа приготовления, идеальным считается обработка паром в течение пяти–семи минут до ярко-зелёного цвета и лёгкой хрусткости. Допустимы также быстрая обжарка на сильном огне или запекание.

При этом людям с гипотиреозом или синдромом раздражённого кишечника в фазе обострения стоит относиться к сырой брокколи с осторожностью. Термическая обработка помогает минимизировать потенциальное влияние на щитовидную железу и уменьшить газообразование.

Кроме сульфорафана, брокколи содержит важные виды клетчатки, которые помогают регулировать работу кишечника и предотвращать запоры.