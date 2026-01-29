Жителей региона пригласили на бесплатный онкоскрининг

В субботу, 31 января, в Подмосковье пройдет первый в этом году день открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи. Жители региона в рамках мероприятия могут пройти бесплатный онкоскрининг, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Пройти бесплатный скрининг в наших центрах амбулаторной онкологической помощи в эту субботу смогут жители Подмосковья старше 18 лет. Своевременное прохождение такой диагностики позволит выявить отклонения и патологии, в том числе на ранней стадии. Важно, что сделать это можно бесплатно, по полису ОМС», — отметил зампред правительства региона — министр здравоохранения Максим Забелин.

Женщины могут проконсультироваться у врачей, сделать маммографию, цитологию и УЗИ-исследование молочных желез. Мужчинам сделают ПСА-тест, чтобы определить риски возникновения рака предстательной железы. Пациенты пройдут скрининг на новообразования кожи, пищеварительной системы и дыхательных путей.

В прошлом году бесплатный онкоскрининг в регионе прошли более 9,5 тысячи человек. Первое мероприятие в этом году пройдет с 9 часов утра до 14 часов дня. С собой следует взять медицинский полис, паспорт, СНИЛС и результаты предыдущих исследований.