90-летняя писательница назвала необычную причину своей стройности

За её идеальной фигурой стоит трагедия. Журнал The Oldie опубликовал беседу с 90‑летней британской писательницей Мэри Берри. В разговоре она раскрыла грустную причину своей худобы. В 1989 году 19‑летний сын Берри погиб в ДТП. С того времени из‑за пережитого стресса она сильно похудела и так и не набрала вес.

© Чемпионат.com

«Я потеряла сына, после чего похудела. Я до сих пор в таком состоянии», — поделилась Берри.

На вопрос о препаратах для снижения веса Мэри ответила с долей иронии, признавшись, что её забавляет, что идеальную фигуру можно сделать с помощью инъекций.