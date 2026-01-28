Какие фрукты могут сильно тормозить похудение

Специалисты по питанию отмечают: иногда процесс снижения веса может застопориться, и причина порой кроется в самых неожиданных продуктах. Например, во фруктах, которые принято считать безусловно полезными, но для худеющих они не всегда играют на руку.

© Vse42.ru

Фрукты богаты витаминами, антиоксидантами и клетчаткой, однако некоторые из них способны заметно замедлить путь к стройной фигуре. В беседе с Lady.pravda.ru диетологи рассказали, какие фрукты лучше сократить во время диеты. Вот самые распространённые из них:

Бананы. Они достаточно калорийные и обладают высоким гликемическим индексом, из-за чего усваиваются не так быстро. По данным исследований, вещества в составе бананов могут на время снижать активность клеток, отвечающих за сжигание жира. Если вы следите за весом, логичнее есть бананы реже или оставлять их на утро.

Виноград. Этот фрукт содержит много сахара, а плотная кожура переваривается довольно долго. В результате возможны резкие скачки уровня сахара в крови, что не лучшим образом сказывается на процессе похудения. На диете виноград лучше заменить менее сладкими вариантами, например, яблоками.

Своим мнением об этих плодах поделилась врач-диетолог и нутрициолог Наталья Соловьёва.

– В моей практике часто встречаются случаи, когда пациенты, стремясь похудеть, не учитывают калорийность фруктов. Важно помнить, что даже полезные продукты могут помешать достижению цели, если употреблять их в избытке. Бананы и виноград действительно содержат много сахара, поэтому их стоит ограничить в период активного похудения, – отметила врач.

Груши. Эти фрукты не лучший выбор для завтрака, так как могут вызывать закрепляющий эффект и нарушать работу кишечника. Если очень хочется грушу, оптимальнее съесть её как перекус днём.

Авокадо. Несмотря на репутацию суперфуда и наличие полезных жиров, авокадо довольно калориен – примерно 227 ккал на 100 граммов. Поэтому при контроле веса важно не увлекаться и строго следить за порциями.

В качестве альтернативы лучше выбирать фрукты с низкой калорийностью. Яблоки хорошо насыщают, цитрусовые, особенно грейпфруты, часто связывают с жиросжигающим эффектом, а киви порадует высоким содержанием витамина C.

Как отмечает врач и медицинский журналист Кристина Журавлёва, существует устойчивое мнение, что фрукты полезны всегда и в любых количествах. Но при похудении важно смотреть не только на витамины, но и на гликемический индекс и калорийность. Умеренность и баланс – главные союзники. Специалист советует выбирать фрукты осознанно и чаще отдавать предпочтение менее сладким вариантам.