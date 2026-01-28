Невидимые калории: диетолог ответила, какие полезные продукты мешают похудеть

Многие люди, старающиеся питаться правильно, сталкиваются с парадоксом: вес стоит на месте или растёт, хотя в рационе, казалось бы, только полезные продукты. Причина может крыться в так называемых «продуктах-ловушках» — еде, которая маскируется под здоровую, но содержит скрытые калории, сахар и жиры. Об этом рассказала врач-диетолог Зиля Исмагилова.

«Регулярные перекусы такими продуктами создают избыток энергии, которая откладывается в виде жира», — поясняет врач.

Эксперт выделила несколько категорий таких «невидимых» источников лишних калорий.

Соусы и заправки. Готовые варианты из супермаркетов часто перегружены сахаром, солью и искусственными добавками. Сухофрукты. Их нередко обрабатывают глюкозным сиропом для привлекательного вида, что резко увеличивает калорийность. Орехи. Ценный, но крайне калорийный продукт. Безопасная порция для перекуса — не более горсти (15-20 грамм). ПП-сладости. Надписи «без сахара» или «протеиновый» не делают продукт низкокалорийными. Один такой батончик может содержать около 190 ккал.

Диетолог советует всегда изучать состав на упаковке, отдавать предпочтение цельным, минимально обработанным продуктам и соблюдать умеренность даже в полезных перекусах.