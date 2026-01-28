В чем опасность бани для здоровья

Баня является стрессом для организма, поскольку вызывает расширение сосудов, тахикардию, колебания артериального давления и нарушение оттока венозной крови к сердцу, рассказала кардиолог высшей категории Валентина Гавриляк. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Врач объяснила, что после бани сосуды максимально расширяются, и внезапный холод из-за обливания ледяной водой, прыжка в сугроб или бассейн может вызвать скачок давления и спазм коронарных сосудов. Они в свою очередь приводят к фатальной аритмии, острому коронарному синдрому и даже внезапной сердечной смерти, добавила она.

«Ситуация осложняется еще и тем, что поход в баню часто сопровождается употреблением алкоголя. Спиртные напитки усиливают обезвоживание, тахикардию, электролитные нарушения, а также увеличивают риск фибрилляции предсердий и желудочковых аритмий. Особенно опасно пить в первые 1–2 часа после парной, но тем не менее, именно это чаще всего и делают наши граждане», — объяснила Гавриляк.

«Если после бани вы резко прыгнули в сугроб или холодный бассейн, да ещё и перед этим выпили алкоголь — сердце может не выдержать уже в течение часа», — Валентина Гавриляк, кардиолог.

Кардиолог отметила, что среди групп максимального риска есть люди, принимающие диуретики, бета-блокаторы, антигипертензивные препараты, а также граждане с нарушениями ритма, артериальной гипертензией, скрытой ишемической болезнью сердца, гипертрофией миокарда, атеросклерозом. Кроме того, следует быть осторожными всем, кто старше 40 лет, подчеркнула она.

Чтобы избежать опасных последствий, кардиолог посоветовала охлаждаться постепенно, отдыхать 20–30 минут в положении полулежа, контролируя пульс и самочувствие. Она также предложила пить теплую воду, желательно минеральную, с высоким содержанием калия и магния, и полностью отказаться от алкоголя.

