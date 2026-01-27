Диетолог ответил, может ли мясо быть секретом долголетия

Многие считают, что растительная диета может помочь прожить много лет, в то время как рацион с мясом якобы сокращает жизнь. Однако исследование китайских ученых опровергает эту точку зрения. Они провели длительную работу по наблюдению и пришли к выводу, что мясо в рационе все же играет важную роль. Что выяснили ученые и действительно ли мясо может быть залогом долголетия — в материале «Вечерней Москвы».

Метод исследования и его выводы

Научные работы показывали, что обилие мяса в рационе может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, в то время как растительная диета — уменьшить его. На основании этого вывода и предполагалось, что долголетия можно достичь, исключив мясо из рациона. В то же время исследования утверждали, что растительный рацион не способен дать человеку все необходимые питательные элементы, из-за чего снижается масса и прочность костной ткани, а также ее способность к восстановлению.

Чтобы определить, способно ли мясо влиять на длительность жизни, китайские ученые начали свое исследование еще в 1998 году. Участниками их наблюдения стали люди, которым уже исполнилось 80 и более лет. При этом они не страдали от рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Всех этих людей не лечили: ученые наблюдали, сколько проживет каждый из них, а может, и отпразднует 100-летний юбилей.

Испытуемых разделили на условные группы: с дефицитом массы тела и с нормальным или повышенным весом. В первой группе из тех, кто придерживался растительной диеты, до 100-летия дожили только 24 человека из 100. А среди тех, кто ел мясо, юбилей смогли отпраздновать 30 человек из 100. Среди долгожителей с нормальным или повышенным весом выраженной разницы в достижении 100-летнего возраста между мясоедами и вегетарианцами ученые не обнаружили.

Из исследования сделали вывод, что мясо необходимо человеку в любом возрасте, поскольку оно является важнейшим источником белка и незаменимых аминокислот. Ученые отметили, что диетические рекомендации для пожилых людей должны быть основаны на сбалансированном и полноценном питании, а не с уклоном в сторону только растительной или только животной пищи, передает «Российская газета».

Нужна золотая середина

По словам диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, в долголетии играет роль не только сбалансированное питание, но и образ жизни, в том числе социальной.

«Существуют разные теории о процессах старения, но они сходятся в том, что с возрастом у человека происходит снижение выработки белка в силу разных причин. Усвоение белка замедляется, потому что органы и системы пищеварения работают не так, как в молодости, из-за чего возникает его дефицит», — добавила она.

Белок необходим человеку для построения тканей, мышц, костей. Когда его становится меньше из-за проблем с усвоением и выработкой, трудно избежать саркопении — недостаточности мышечной ткани.

«Дальше все идет "по наклонной". Сердце — это та же мышца, и если мышечной ткани становится недостаточно, то оно начинает хуже снабжать клетки и другие ткани кислородом, глюкозой. Наш мозг начинает хуже работать», — указала диетолог.

Исключение продуктов животного происхождения из рациона чревато тем, что человек начинает недополучать определенные витамины, микро- и макроэлементы. Например, витамин D, железо, витамин B12 (он и вовсе не содержится в продуктах растительного происхождения). Без него человек страдает от неврологических проявлений — кружится голова, походка становится шаткой.

«Справедливости ради нужно сказать, что есть люди, у которых генетически улучшена всасываемость важных элементов из продуктов растительного происхождения. Но даже в этом случае в такой пище есть большое количество фитиновых кислот, которые замедляют усвоение необходимых микро- и макроэлементов, в частности, кальция, цинка, железа», — подчеркнула собеседница «ВМ».

Нехватка «строительного материала» приводит к еще большим дегенеративным процессам помимо тех, что уже есть в организме стареющего человека. Но и переизбытка его быть не должно: пожилому будет тяжело усвоить жареные отбивные из свинины или баранины в большом количестве, но легко — тушеное на медленном огне мясо. Хорошо усваиваются рыба, птица.

«Многие вегетарианцы утверждают, что их здоровье якобы лучше, чем у тех, кто добавляет в рацион мясо. Растительная диета действительно помогает избавиться от излишка холестерина, и у них в рационе много клетчатки, что тоже полезно. Но, отходя от одного «края пропасти», они могут со временем приблизить себя к другому», — предупредила Соломатина.

Поэтому нужна золотая середина — есть пищу и растительного, и животного происхождения, не склоняясь в сторону только одного или другого. Особенно это важно для пожилых людей, заключила диетолог.

Продукты не могут напрямую увеличить продолжительность жизни человека. Однако свойства некоторых оказывают благоприятное воздействие на организм и позволяют противостоять серьезным недугам, которые зачастую становятся причиной смерти. Что нужно есть, чтобы сохранить здоровье и молодость, «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.