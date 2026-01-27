Мясников ответил, какой анализ нельзя сдавать ни при каких обстоятельствах

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян никогда не делать одно обследование без назначения квалифицированного специалиста.

© Вечерняя Москва

Речь идет об анализе крови на D-димер — вещество, высокое содержание которого может указывать на то, что у пациента повышен риск тромбоза, уточнил он.

«Никогда не делайте D-димер. Если нужно, то врач назначит. Но не простой доктор, а соображающий. А просто поликлинический врач не должен это вам назначать никогда, ни при каких обстоятельствах», — заявил Мясников в эфире передачи «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

По его словам, если человек все же сдал данный анализ без показаний и обнаружил, что у него повышен D-димер, то ему не стоит самостоятельно принимать кроворазжижающие препараты. Они могут спровоцировать опасное для жизни желудочное кровотечение или кровоизлияние в мозг, предупредил врач.

Александр Мясников ранее назвал симптом, который указывает на инфаркт. Он рассказал, что речь идет о боли. По его словам, те люди, которые переносят инфаркт без боли, подвержены большей опасности, потому что они могут не заметить, что пережили это опасное состояние.