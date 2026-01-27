Людей с заболеваниями сердца призвали воздержаться от популярного продукта

Имбирь полезен для иммунитета и желудочно-кишечного тракта, но в некоторых случаях может навредить самочувствию, предупредила кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова. Кому стоит воздержаться от употребления этого продукта, она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

© Lenta.ru

По словам Тарасовой, свежий имбирь обладает выраженным обезболивающим и противовоспалительным эффектом, но его нежелательно есть детям, беременным женщинам, людям с заболеваниями центральной нервной системы и при проблемах с сердцем и сосудами. Корень может представлять опасность, так как усиливает действие антикоагулянтов из-за содержащегося в нем витамина К.

Кроме того, отметила врач, имбирь стимулирует нервную систему, поэтому его лучше не включать в вечерний прием пищи. Чтобы не нарушать сон и избежать чрезмерного возбуждения организма, она рекомендовала употреблять этот продукт в первой половине дня.

Ранее врач-гастроэнтеролог Ольга Чистик посоветовала отказаться от лимонов людям с гастритом и язвой. Также по ее словам, с осторожностью эти цитрусовые нужно есть беременным и кормящим женщинам.