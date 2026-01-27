Нутрициолог оценила подход Кейт Уинслет к диетам и рассказала, как лучше худеть

Врач говорит, что здоровый образ жизни должен заключаться в сбалансированном питании и регулярных физических нагрузках. Тогда как жесткие ограничения могут привести к нарушению пищевого поведения.

© runews24.ru

Оскароносная британская актриса и мать двоих детей Кейт Уинслет в свои 50 лет не стремится соответствовать голливудским стандартам красоты, но при этом остается на родине иконой стиля. Она говорит, что никогда не поддерживала идею сидеть на диете, и приучает к этому же свою дочь Мию. Уинслет не хочет, чтобы она заработала расстройство пищевого поведения.

Нутрициолог Алина Полякова в беседе с lady.pravda.ru заявила, что здоровой и красивой внешности в своей повседневной жизни нужно уверенно стоять на трех китах: сбалансированном питании, регулярной физической активности и позитивном настрое. Эксперт согласна с Уинслет с тем, что не нужно изнурять себя диетами в погоне за быстрым результатом.

«Лучше выбрать здоровый образ жизни, который поможет сохранить молодость и красоту на долгие годы», — говорит Полякова.

Одним из последних фильмов с Кейт Уинслет была драма «Великая», которую в 2024 году официально показали в России.

Тренер рассказал, как регулярные занятия в фитнес-клубе помогают преодолеть стресс и тревожность.