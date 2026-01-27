Диетолог назвал шесть видов рыбы с самым высоким содержанием витамина D

Чемпионат.com

Регулярное употребление таких продуктов укрепляет кости, поддерживает иммунитет и положительно влияет на здоровье клеток. Диетолог Джонатан Пуртелл назвал шесть видов рыбы, которые являются лучшими источниками витамина D.

Диетолог назвал шесть видов рыбы с самым высоким содержанием витамина D
© Чемпионат

Отдельно эксперт упоминает рыбий жир из печени трески — рекордсмена по содержанию витамина D (34 мкг на порцию).

  • Радужная форель — порция в 85 граммов содержит 16,2 мкг витамина, что покрывает 81% суточной потребности. Эта рыба из семейства лососёвых также богата полезными жирами и белком.
  • Скумбрия — около 85 г обеспечивают 16,1 мкг витамина D и являются отличным источником омега-3 жирных кислот, важных для здоровья сердца и мозга.
  • Лосось — порция дикого лосося может содержать до 14,2 мкг витамина, а также витамины группы B, необходимые для нервной системы.
  • Сардины — всего две рыбки дают 1,2 мкг витамина D, а также кальций и белок. Их удобно добавлять в салаты или пасту.
  • Тунец — свежий или консервированный (предпочтительно светлый, с меньшим содержанием ртути), содержит 1 мкг витамина D на порцию, но требует осторожности при регулярном потреблении.
  • Сельдь — 85 г свежей сельди содержат 4,5 мкг витамина. Следует избегать маринованного варианта при повышенном давлении из-за высокого содержания соли.