Диетолог назвал шесть видов рыбы с самым высоким содержанием витамина D
Регулярное употребление таких продуктов укрепляет кости, поддерживает иммунитет и положительно влияет на здоровье клеток. Диетолог Джонатан Пуртелл назвал шесть видов рыбы, которые являются лучшими источниками витамина D.
Отдельно эксперт упоминает рыбий жир из печени трески — рекордсмена по содержанию витамина D (34 мкг на порцию).
- Радужная форель — порция в 85 граммов содержит 16,2 мкг витамина, что покрывает 81% суточной потребности. Эта рыба из семейства лососёвых также богата полезными жирами и белком.
- Скумбрия — около 85 г обеспечивают 16,1 мкг витамина D и являются отличным источником омега-3 жирных кислот, важных для здоровья сердца и мозга.
- Лосось — порция дикого лосося может содержать до 14,2 мкг витамина, а также витамины группы B, необходимые для нервной системы.
- Сардины — всего две рыбки дают 1,2 мкг витамина D, а также кальций и белок. Их удобно добавлять в салаты или пасту.
- Тунец — свежий или консервированный (предпочтительно светлый, с меньшим содержанием ртути), содержит 1 мкг витамина D на порцию, но требует осторожности при регулярном потреблении.
- Сельдь — 85 г свежей сельди содержат 4,5 мкг витамина. Следует избегать маринованного варианта при повышенном давлении из-за высокого содержания соли.