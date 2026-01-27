Диетолог объяснил, почему важно добавлять специи в блюда

Специи являются доступным и недорогим способом повышения иммунитета. Они обладают антибактериальным эффектом, снижают уровень сахара в крови и подавляют размножение болезнетворных бактерий. Подробности – в материале Москвы 24.

© М24

Помощники иммунитета

Специи доступны в любое время года, поэтому их можно использовать в качестве одного из способов укрепления иммунитета, рассказала Москве 24 врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

«Среди пряностей, которые обладают бактерицидными свойствами, стоит выделить чеснок, имбирь, куркуму, черный перец, гвоздику, корицу и тимьян».

К примеру, куркума за счет содержания куркумина (натуральный полифенол, обладающий антиоксидантными свойствами) помогает предотвратить воспалительные процессы. А имбирь богат витамином С, поэтому также обладает противовирусным, бактерицидным и противогрибковым эффектами, добавила Русакова.

В свою очередь, чеснок и черный перец, легко сочетающиеся с другими продуктами, также борются с инфекциями и обладают антибактериальным эффектом. Кроме того, перец улучшает микроциркуляцию в слизистых, что способствует более быстрому очищению организма, отметила врач.

Также она рекомендовала добавлять в пищу корицу, которая снижает уровень сахара в крови и препятствует размножению болезнетворных бактерий.

«Специи, особенно острые, содержат капсаицин и аллицин – органические соединения, образующиеся при механическом разрушении клеток продукта. Они также обладают антибактериальным и противовирусным свойствами. А капсаицин еще и ускоряет обмен веществ», – указала Русакова.

Для получения пользы от продукта необходимо употреблять его ежедневно, однако важно помнить об умеренности, отметила эксперт.

«Щепотки любой специи (0,1–0,5 грамма), как правило, будет достаточно. В избыточном количестве употреблять ничего не стоит, так как это может неблагоприятно воздействовать на ЖКТ».

При этом пряности строго противопоказаны при острых заболеваниях, таких как гастрит, язва, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, хронические заболевания печени, колит, а также при индивидуальной пищевой непереносимости и аллергии, предостерегла диетолог.

Вкусно и правильно

Специи сохраняют полезные свойства в любом виде – и в сушеном, и в свежем, и в качестве эфирного масла. Однако больше всего витаминов содержат именно свежие пряности, не подвергающиеся термической обработке и измельчению, рассказала Дарья Русакова.

Лучше всего они раскроют свои полезные свойства при добавлении в горячие блюда. Например, для иммунитета будет полезным употреблять специи вместе с мясной и овощной пищей, соусами, маринадами.

Также эффект от специй будет усиливаться, если комбинировать их с теплым напитком. В связи с этим эксперт рекомендовала приготовить имбирный чай с медом и лимоном. Для этого необходимо натереть имбирь и добавить в него чайную ложку меда. Далее залить все кипятком и дать настояться в течение 15–30 минут, после чего добавить лимон.

В свою очередь, врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Москвой 24 рекомендовал использовать для чая кардамон и тимьян (чабрец). Эти травы богаты эфирными маслами, обладающими антиоксидантным действием.

«Тимол и карвакрол, содержащиеся в тимьяне, способны повреждать мембраны бактериальных клеток. Эти вещества обладают мощным антибактериальным и отхаркивающим свойствами, поэтому особенно эффективны при заболеваниях дыхательных путей. Тимьян полезен как при ежедневном использовании в виде приправы, так и в виде чая во время болезни».

Для укрепления иммунитета Болибок рекомендовал приготовить смузи из имбиря и куркумы. Для этого нужно смешать в блендере 350 миллилитров растительного молока, добавить 1 банан среднего размера, чайную ложку (3–7 граммов) свежего тертого имбиря, половину чайной ложки куркумы, щепотку черного перца, чайную ложку меда. Напиток необходимо употреблять утром, добавил аллерголог.

Также в качестве блюда в обеденное время можно приготовить пряный тыквенный суп-пюре. Для этого нужно обжарить лук, добавить примерно 150 граммов тыквы и залить отдельно сваренным овощным бульоном. Далее вмешать половину чайной ложки куркумы, щепотку кайенского перца и сушенный тимьян. Варить до готовности, взбить блендером и подать с чайной ложкой йогурта, посоветовал врач.