Диетолог рассказала о борьбе томатов с атеросклерозом

В прошлом году в России на фоне роста цен снизился спрос на ряд продовольственных товаров. Попали в этот перечень и помидоры. При этом томаты могут быть незаменимы для организма, о чем доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева рассказала Общественной службе новостей.

Она отметила, что в помидорах содержатся фосфор, кальций и другие микроэлементы, необходимые для здоровья человека. Особенно ценным компонентом в составе томата является ликопин, тормозящий развитие атеросклероза и снижающий риски онкологии. Врач предупредила, что зимой помидоры уже не так полезны, как летом, так как в это время в магазины попадает продукция, выращенная в теплицах.

«Зимние помидоры уступают по своему наполнению выращенным в теплый сезон. Но, так или иначе, при полном или частичном отказе от помидоров потери все равно будут. Самая главная из них — ликопин, то есть каротиноидный пигмент, благодаря которому помидоры и имеют красную окраску. Ликопин замедляет атеросклеротические процессы в организме и защищает клетки от повреждающих факторов, тем самым снижая риски онкологии. Кроме того, ликопин способствует инфекционной протекции и снижению окислительного стресса, поддерживает иммунный статус и мужское здоровье», — отметила Маргарита Королева.

В то же время диетолог не называет помидоры в чем-то исключительным овощем. Тот же ликопин есть в болгарских перцах и краснокачанной капусте. Врач напомнила, что залог здоровья в зимнее время скрыт не только в витаминах, но и в активном образе жизни. Надо заниматься физкультурой, гулять на свежем воздухе, не допускать стрессов и почаще радоваться.