Назван неэффективный и при этом популярный метод профилактики простуды

Врач Антонио Рамос заявил, что если на улицу одеваться как можно теплее, все равно можно заболеть. Об этом неэффективном и при этом популярном методе профилактики простуды он высказался в разговоре с изданием Infosalus.

По словам Рамоса, ОРВИ возникает исключительно из-за контакта с патогенами. Именно поэтому нельзя заболеть, если выйти на улицу с мокрыми волосами или ходить босиком по холодному полу, подчеркнул он.

Косвенно низкие температуры все же влияют на развитие простуды, добавил специалист. На холоде, по его словам, сосуды слизистой оболочки дыхательных путей сужаются, из-за чего снижается эффективность их очищения и частично ослабляется местный иммунитет. Сочетание этих факторов приводит к тому, что патогенам легче проникнуть в организм и там размножаться.

Ранее инфекционист Владимир Чуланов призвал не переносить простуду на ногах. В противном случае, утверждает он, могут возникнуть серьезные осложнения.