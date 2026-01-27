Диетолог рассказала, почему возникают отеки и как от них избавиться

Отечность по утрам, следы от резинок на носках, «поплывшее» лицо после застолья — многие воспринимают это как неизбежность. Но отеки не возникают на пустом месте: чаще всего за ними стоят привычки, которые незаметно сбивают водно-электролитный баланс, а иногда — сигналы организма о проблемах со здоровьем. Как перестать отекать и почему так происходит, «Вечерней Москве» рассказала диетолог медицинских центров «Андреевские больницы — Неболит» Светлана Лисицына.

Отеки — это нарушение водно-электролитного баланса, при котором жидкость выходит из сосудов микроциркуляторного русла и накапливается в межклеточном пространстве. Причин для их формирования действительно очень много. Чаще всего люди сталкиваются с отеками после праздничных застолий, но важно понимать, что они могут быть и симптомом различных заболеваний.

Привычки, провоцирующие отеки

В повседневной жизни есть множество привычек, которые способны приводить к отекам, хотя мы часто не придаем им значения. Среди них дефицит жидкости (норма составляет около 30 миллилитров на килограмм веса тела), обильные приемы пищи на ночь, особенно с большим количеством углеводов (ведь один грамм углеводов задерживает до четырех граммов жидкости).

Отеки могут появляться после строгого безуглеводного питания и последующего возвращения углеводов в рацион, например после кетодиеты. Важную роль играют стресс, недосыпание, избыток или полное исключение соли, застой лимфы при малоподвижном образе жизни, длительном сидении или ношении обуви на каблуках. Иногда причиной становятся голодание и связанные с ним низкобелковые отеки, а также алкоголь.

Какие продукты и напитки чаще дают отеки

Определенные напитки и продукты питания особенно часто провоцируют появление отеков после застолий. К ним относятся алкоголь, особенно пиво, вино и крепкие напитки, поскольку они задерживают жидкость и нарушают работу почек, а также соленые закуски вроде копченостей, чипсов, сыра и маринованных овощей. Не меньшую роль играет избыток сахара: газированные напитки и сладости стимулируют выброс инсулина, что также задерживает жидкость. Жирная и тяжелая пища замедляет метаболизм и создает дополнительную нагрузку на почки, усиливая склонность к отекам.

Почему появляются отеки

Механизмы образования отеков связаны прежде всего с задержкой натрия и воды. Соль и алкоголь увеличивают уровень натрия в крови, который тянет воду в межклеточное пространство. Алкоголь временно подавляет действие антидиуретического гормона, что нарушает естественное выведение жидкости.

Отдельный механизм — воспалительные реакции: процессированные продукты и алкоголь усиливают воспаление в тканях, повышают проницаемость сосудов и провоцируют отеки. Существенное влияние оказывают и гормональные колебания: инсулин, кортизол и половые гормоны способствуют задержке жидкости.

Когда отеки могут быть симптомом заболеваний

Помимо «застольных» причин, отеки могут быть признаком заболеваний. Среди них:

сердечно-сосудистая патология (сердечная недостаточность, гипертония);

болезни почек (хроническая болезнь почек, нефриты);

заболевания печени (цирроз, гепатиты);

эндокринные нарушения (гипотиреоз, сахарный диабет, гиперпролактинемия);

венозная и лимфатическая недостаточность (варикозное расширение вен, тромбозы глубоких вен, лимфостаз);

аллергические реакции (например, отек Квинке);

предменструальные отеки (когда избыточное количество эстрогенов и недостаток прогестерона вызывают задержку натрия и воды, что наиболее заметно во второй фазе цикла);

отеки, связанные с длительным приемом некоторых лекарственных препаратов (гормональные контрацептивы, «Преднизолон», «Амлодипин» и антидепрессанты).

Профилактика отеков

Профилактика отеков возможна. Важно пить достаточно воды в течение дня, особенно во время застолий и перед сном, чтобы помочь организму выводить токсины. Стоит ограничить соль и соленые блюда, отдавать предпочтение овощам и фруктам, которые богаты витаминами и минералами. Умеренное употребление алкоголя снижает риск задержки жидкости, а регулярная физическая активность, прогулки и легкие упражнения стимулируют лимфоток и кровообращение. Необходимо контролировать состояние сердца, почек, печени и щитовидной железы, а сон с приподнятой головой помогает уменьшить отеки лица.

Если отеки уже появились, полезно соблюдать питьевой режим и включать в рацион воду и травяные чаи. Ограничение соли и алкоголя снижает нагрузку на почки.

Хорошо помогают холодные компрессы для лица и век, которые сужают сосуды, уменьшают воспаление и отечность. Эффективны также теплый расслабляющий душ, легкая физическая активность для стимуляции лимфообращения, массаж и приподнимание ног выше уровня сердца. Эти простые меры помогают быстрее справиться с неприятными проявлениями и вернуть ощущение легкости.

