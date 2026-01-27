Диетолог назвала идеальный напиток для зимних прогулок

Врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залётова рассказала, что какао является идеальным напитком для зимних прогулок.

В беседе с сайтом «Москва 24» эксперт отметила, что в составе какао присутствуют жиры и белки, которые помогают в дополнительной выработке тепла, также в напитке содержатся флавоноиды, улучшающие кровообращение.

«Можно брать с собой напитки с добавлением имбиря, который обладает согревающими свойствами, а также приготовить клюквенный или облепиховый морс», — добавила специалист.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина в разговоре с 360.ru дала рекомендации по возвращению к привычному режиму питания.