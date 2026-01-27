Диетологи рассказали о последствиях переизбытка белка в рационе

Чрезмерное употребление белка за один приём пищи может привести к ряду неприятных последствий для организма — от проблем с пищеварением до неожиданного набора веса. Об этом рассказали диетологи.

Стандартная суточная норма белка — 0,8 г на 1 кг массы тела, но при регулярных физических нагрузках потребность возрастает. Например, человеку весом 68 кг может требоваться от 80 до 160 г белка в день в зависимости от активности. Как отмечает физиотерапевт, преподаватель физиологии упражнений в Нью-Йоркском университете Трейси Маккарти, важно распределять это количество на три-шесть приёмов пищи, а не пытаться «наесть» норму за один раз.

Переизбыток белка может вызвать желудочно-кишечные симптомы, такие как запор, боли в животе и тошнота. Также это грозит обезвоживанием, поскольку почки и печень работают в усиленном режиме, что увеличивает потребность в жидкости.

«Потребление большего количества белка, чем необходимо, может привести к непреднамеренному увеличению веса, поскольку калории откладываются в жировой ткани, а не используются для роста мышц», — добавила Бет Червони, диетолог из Центра питания человека Кливлендской клиники.

Если вы пытаетесь увеличить потребление белка для наращивания мышечной массы, важно проконсультироваться с диетологом или врачом, прежде чем резко менять свой рацион, отмечают эксперты.