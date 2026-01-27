Гастроэнтеролог назвал четыре опасных последствия употребления кофе натощак

Употребление кофе натощак может привести к ряду негативных последствий для здоровья, особенно для пищеварительной системы. Гастроэнтеролог Цинь Рао выделил четыре основных побочных эффекта, о которых стоит знать каждому любителю этого напитка.

Повышенная кислотность и изжога. Кофе стимулирует выработку желудочной кислоты, что на пустой желудок может вызвать раздражение слизистой и изжогу. Особенно осторожными стоит быть людям с ГЭРБ или синдромом раздражённого кишечника.

Ускоренное усвоение кофеина. Без пищи кофеин всасывается быстрее, что может усилить такие побочные эффекты, как тревожность, учащённое сердцебиение и нервозность. Рекомендуемая норма — не более 400 мг кофеина в день (примерно 4–5 чашек).

Проблемы с пищеварением. Кофе на голодный желудок может спровоцировать вздутие, спазмы, тошноту или диарею, а также усилить позывы к дефекации.

Гормональные изменения. Кофеин стимулирует выброс кортизола — гормона стресса, что в долгосрочной перспективе может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний и потери костной массы.

Чтобы снизить риски, врач рекомендует пить кофе после еды, выбирать тёмную обжарку и следить за количеством потребляемого кофеина. Особенно важно соблюдать осторожность беременным и людям с хроническими заболеваниями ЖКТ.