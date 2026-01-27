Названы продукты, улучшающие работу мозга

Выяснилось, какие именно продукты могут улучшить работу мозга. Перечень составила заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.

«Работа мозга зависит напрямую от его кровоснабжения, от уровня глюкозы. Ни один продукт не может сделать нас умными. Но есть группы продуктов, которые поддерживают когнитивные функции: жирная морская рыба, такая как лосось, скумбрия, сельдь, – это источники омега-3. А омега-3 - это структурный компонент мембран нейронов, который улучшает память, концентрацию, снижает риск когнитивных нарушений», - цитирует Волкову РИА Новости.

Врач указала, что поддержать нейропластичность мозга можно за счет полезных жиров, витамина Е и антиоксидантов. В этом помогут орехи, в особенности - грецкие.

Также Волкова посоветовала есть яйца, содержащие холин - вещество, необходимое для синтеза ацетилхолина. Оно является нейромедиатором памяти и обучения.

Кроме того, положительное воздействие на мозг оказывают ягоды. Так, черника, голубика и клюква содержат флавоноиды, улучшающие микроциркуляцию мозга и снижают окислительный стресс. Цельнозерновые продукты обеспечивают стабильный уровень глюкозы - главного источника энергии для мозга. А зелёные листовые овощи (шпинат, руккола, брокколи) содержат фолаты и витамин К, связанные со скоростью мышления и памятью.