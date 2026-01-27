В России разработали систему мер по увеличению продолжительности жизни

Ключевую роль в этом играет улучшение системы здравоохранения

Снижение смертности и увеличение продолжительности жизни являются одними из ключевых задач для дальневосточных регионов, в том числе для Республики Саха (Якутия), где выстроены комплексные меры, направленные на достижение высоких показателей средней продолжительности жизни. Об этом ТАСС сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев сообщал, что Якутия - единственный дальневосточный регион, где уровень смертности ниже среднероссийских показателей.

"Увеличение продолжительности жизни на Дальнем Востоке - одна из главных задач, которая стоит перед нами. Республика Саха (Якутия) - пока единственный регион Дальнего Востока, в котором смертность ниже среднероссийской, и это результат большой работы. Конечно, это и улучшение системы здравоохранения - мы за последние годы достигли кардинального улучшения материально-технической базы, увеличение кадрового наполнения системы здравоохранения, внедрение в Арктике системы мобильных бригад. Отдельно мы в республике работаем по вопросам снижения смертности от внешних причин - это очень тяжелая тема, она актуальна для всех регионов. Это и смертность от несчастных случаев, это ДТП, пожары, убийства, суициды. Конечно же, очень негативную роль во всем этом играют алкоголизм и наркомания", - сказал он.

Николаев подчеркнул, что сегодня в регионе уже работают бригады мобильных хирургов, которые выезжают в отдаленные, в том числе арктические, территории, оказывая необходимую медицинскую помощь жителям. По словам главы региона, в вопросах борьбы с алкоголизмом необходимо предпринимать не только меры по ограничению продаж, но и разрабатывать специальные профилактические программы.