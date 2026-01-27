Выяснено, почему полезно включать любимые треки по утрам

Ежедневное прослушивание музыки всего в течение 24 минут способно значительно снизить уровень тревоги и поднять настроение. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в издании journals.plos.org.

© Российская Газета

Человек не просто получает удовольствие от музыки - мозг реагирует на ритм и мелодию таким образом, что это помогает уменьшить тревожность, успокоить нервную систему и легче управлять эмоциями.

Что происходит в организме в это время? Музыка влияет на деятельность мозга и гормональный фон: снижается уровень кортизола - гормона стресса; активнее вырабатывается дофамин, связанный с чувством удовольствия и мотивацией; замедляется сердечный ритм и дыхание, тело переходит в состояние покоя.

Подходит ли любая музыка? В исследовании анализировали треки с ABS (акустической бинауральной стимуляцией) - композиции со специально настроенным ритмом, влияющим на активность мозга. Однако схожий эффект может наблюдаться и при прослушивании обычной музыки: инструментальных композиций, минимализма, эмбиента, lo-fi и других жанров с ровным, повторяющимся ритмом без резких изменений.

Музыка может стать позитивной "перезагрузкой" - она помогает мозгу переключиться, когда день выдался сложным. И этот эффект наступает достаточно быстро. Поэтому не стесняйтесь включать любимые треки по утрам - это не пустая трата времени, а приятная и полезная привычка, советует в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Однако важно помнить, что длительное использование наушников (особенно внутриканальных или "вкладышей") может нанести вред здоровью. Гарнитуру необходимо регулярно очищать, а по возможности заменять на колонки - например, при прослушивании музыки дома, добавила врач.