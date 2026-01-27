Врач Мясников рассказал, когда нужно сдавать анализ на D-димер

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» никогда не делать одно обследование без назначения квалифицированного врача. Выпуск с рекомендацией специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Мясников уточнил, что речь идет об анализе крови на D-димер — вещество, высокое содержание которого может указывать на то, что у человека повышен риск тромбоза.

«Никогда не делайте D-димер, вообще никогда. Если нужно, врач назначит. Но не простой врач, а соображающий. А вот просто поликлинический врач не должен это вам назначать никак, никогда, ни при каких обстоятельствах», — порассуждал доктор.

Он добавил, что если человек все же сдал этот анализ без показаний и обнаружил, что у него повышен D-димер, то ему не следует самостоятельно принимать кроверазжижающие препараты. По словам врача, эти лекарства могут спровоцировать опасное для жизни желудочное кровотечение или кровоизлияние в мозг.

