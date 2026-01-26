90-летняя писательница раскрыла трагичную причину стройности

Известная британская писательница зрелого возраста Мэри Берри раскрыла трагичную причину стройности. Интервью, которое состоялось в Национальном либеральном клубе, публикует журнал The Oldie.

90-летняя знаменитость призналась, что потеряла сына в автокатастрофе в 1989 году, когда ей было 19 лет. С тех пор из-за стресса она потеряла вес и годами сохраняла его.

«Мы потеряли сына, после чего похудели, и я до сих пор в таком состоянии», — пояснила Берри.

При этом писательница высказала свое отношение относительно препаратов для похудения.

«Меня довольно забавляет все это, что можно сделать с помощью инъекций», — заявила она.

