Гастроэнтеролог ответил, можно ли похудеть на банановой диете

Разбираемся, что будет, если каждый день есть только один фрукт.

© Чемпионат.com

«Банановая диета — это разновидность ограничительного рациона, где фрукты выступают единственным или доминирующим продуктом питания. В классическом варианте речь идёт о монодиете, где суточное меню на 95-100% состоит из бананов. Цель — быстрое снижение веса за счёт дефицита калорий (800-1200 ккал/сутки) и насыщения клетчаткой. Первое применение такого режима питания было отмечено в Японии в начале 2000-х годов. Наибольшую известность он получил после выхода книги Morning Banana Diet Guide Book (2008), в которой предлагалось употреблять плоды на завтрак для контроля массы тела. Насколько эффективна диета и есть ли у неё минусы, разберём далее», — Евгений Белоусов, врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н.

Основные принципы банановой диеты

Классический вариант режима питания предполагает употребление шести-девяти спелых плодов в сутки (примерно 1-1,5 кг). Такое количество фруктов содержит 800-1200 ккал, что формирует существенный дефицит калорий и в результате приводит к снижению веса. В некоторых версиях допускается добавление обезжиренного молока, кефира или натурального йогурта без сахара.

Добавки способны повысить общую калорийность до 1500 ккал, то есть эффективность режима питания снижается. В любом случае основу рациона составляют углеводы, преимущественно в виде фруктозы и крахмала, а доля белков и жиров остаётся минимальной. Обычно меню выглядит следующим образом:

завтрак: один-два банана и вода;

обед/ужин: два-три банана или банановый смузи;

перекусы: бананы по желанию.

Перекусов здесь нет. Из напитков разрешаются вода и несладкий зелёный чай. Соль, сахар, жирная и переработанная пища исключаются полностью.

Продолжительность

Длительность режима питания варьируется. Стандартные курсы рассчитаны на три-семь дней и часто сопровождаются быстрым снижением веса (до 3-5 кг), значительная часть которого связана с потерей жидкости и опустошением гликогеновых запасов. Существуют и более длительные варианты — до двух-четырёх недель.

Здесь режим выглядит следующим образом: три-семь дней банановой диеты чередуются с тремя-семью днями полноценного (пусть и низкокалорийного питания). Сразу можно сказать, что практика любой монодиеты дольше семи дней ведёт к серьёзной нехватке макро- и микронутриентов и вредит здоровью.

Ограничения и рекомендации

Монорежим питания не рекомендован следующим категориям людей:

беременные и кормящие. Рацион не покрывает повышенные потребности в белке, железе, кальции, витаминах A, D, E и омега-3 жирных кислотах;

Рацион не покрывает повышенные потребности в белке, железе, кальции, витаминах A, D, E и омега-3 жирных кислотах; люди с анемией. Фрукты содержат крайне мало железа, витамина B12 и фолатов. На фоне однообразного питания анемия усугубляется;

Фрукты содержат крайне мало железа, витамина B12 и фолатов. На фоне однообразного питания анемия усугубляется; пациенты с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в стадии обострения. Избыток фруктозы и клетчатки способен усиливать вздутие, боли и нарушения стула;

Избыток фруктозы и клетчатки способен усиливать вздутие, боли и нарушения стула; люди с нарушениями углеводного обмена. При сахарном диабете, инсулинорезистентности и предиабете высокое потребление бананов вызывает скачки уровня глюкозы;

При сахарном диабете, инсулинорезистентности и предиабете высокое потребление бананов вызывает скачки уровня глюкозы; люди с заболеваниями почек. При заболеваниях данного органа избыток калия в плодах вредит организму.

Если вы решились на эту практику, покупайте спелые фрукты. Они легче перевариваются и реже вызывают дискомфорт. Зелёные плоды содержат больше резистентного крахмала, который может провоцировать метеоризм, чувство тяжести и обострение симптомов со стороны ЖКТ.

Польза бананов для здоровья

Фрукт является источником ряда биологически активных веществ. В одном среднем плоде (около 120 г) содержится около:

90 ккал;

23 г углеводов;

2,5-3 г пищевых волокон.

Из микронутриентов наиболее значимы витамин B6, витамин C, калий и магний:

витамин B6 участвует в обмене аминокислот и синтезе нейромедиаторов;

витамин C оказывает антиоксидантную защиту;

калий играет базовую роль в регуляции водно-электролитного баланса и функции сердечно-сосудистой системы.

Умеренное потребление ассоциируется с уменьшением запоров и более стабильной работой ЖКТ. Пищевые волокна, включая пектин, способствуют нормализации перистальтики кишечника и могут улучшать состав микробиоты. Однако при избыточном количестве, особенно в рамках монодиеты, возможен противоположный эффект — чувство тяжести и нарушения стула.

Помимо перечисленного, бананы содержат триптофан — аминокислоту, участвующую в синтезе серотонина. В сочетании с витамином B6 это может положительно влиять на настроение. Углеводы обеспечивают относительно быстрое поступление энергии, что снижает чувство усталости.

Потенциальные риски и противопоказания

Аллергия

Бананы не считаются высокоаллергенным продуктом. Однако нежелательная реакция может проявиться у людей с аллергией на латекс. Его получают из сока каучукового дерева, а в бананах содержатся похожие по строению белки. Организм в этом случае воспринимает фрукт, как тот же аллерген, и запускает защитную реакцию. Основные проявления: зуд или жжение во рту, небольшая отёчность губ или языка, кожная сыпь.

Высокий уровень сахара

Гликемический индекс плодов колеблется в пределах 51-62, а гликемическая нагрузка считается умеренно высокой. При значительном количестве этих фруктов в рационе возрастает риск гипергликемии, что делает банановую диету неприемлемой для людей с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью.

Ограниченность рациона

Главный риск режима питания — выраженный дефицит белка, жиров и жирорастворимых витаминов (A, D, E). Суточное поступление белка может снижаться до 5-10 г при рекомендуемой норме 60-80 г. Это создаёт предпосылки для снижения мышечной массы, слабости, ухудшения состояния кожи и волос, а также развития эффекта возврата и прироста веса после завершения.

Рекомендации по внедрению в рацион

На монодиете используются исключительно фрукты, но с точки зрения рационального питания плоды целесообразно использовать не как основу питания, а как часть сбалансированного рациона. Чтобы избежать дефицита нутриентов, лучше всего комбинировать плоды с белковыми продуктами.

Хорошие варианты — творог, йогурт, протеиновые смеси. Чтобы добавить в рацион полезные жиры, употребляйте орехи и семена. Но не забывайте следить за общей калорийностью меню. Для примера приведу рецепт смузи с перечисленными продуктами.

Рецепт напитка

Смузи из бананов, шпината и орехов

Время приготовления: 5-10 минут.

Количество порций: 2.

Калорийность (порция): около 220-260 ккал (зависит от типа протеина и орехов).

Белки: 16 г.

Жиры: 9 г.

Углеводы: 23 г.

Ингредиенты:

банан спелый — 1 средний (120-130 г);

протеин (сывороточный или растительный, без сахара) — 1 мерная ложка (25-30 г);

орехи (миндаль или грецкие) — 10-15 г;

шпинат свежий — 30-50 г;

молоко или растительное молоко (миндальное, овсяное без сахара) — 250 мл;

вода — 50-100 мл (по консистенции);

корица или ваниль — по вкусу (по желанию).

Способ приготовления

Все ингредиенты поместите в чашу блендера, взбивайте 30-60 секунд. При необходимости добавьте воду для более жидкой консистенции. Подавайте сразу после приготовления.

Монодиета довольно опасна для здоровья, поэтому лучше использовать её альтернативные варианты. Более безопасными считаются версии, при которых бананы включаются в рацион эпизодически: «банановый день» один-два раза в неделю, использование плодов в рамках средиземноморской диеты или при интервальном голодании в качестве перекуса.

Отзывы и результаты тех, кто пробовал банановую диету

Результаты практики режима питания разнятся. Это может быть связано как с особенностями самого меню (моно/комбинация), так и со сроками (три-пять-семь) дней, так и с исходным состоянием здоровья респондентов.

Положительные отзывы

Часть людей отмечает быстрое снижение веса (до 4 кг за неделю), ощущение лёгкости и при этом сытости, а также нормализацию работы кишечника. Некоторые указывают на улучшение состояния кожи. В краткосрочной перспективе диета действительно может давать визуально заметный результат.

Негативные последствия

Здесь чаще всего упоминаются головокружение, слабость, снижение работоспособности и возврат веса после окончания диеты. По данным отзывов на форумах и в соцсетях, до 30-40% практикующих сталкиваются с выраженной усталостью.

Те, кто практикует данный режим питания, чаще всего рекомендуют не затягивать его. Не менее важная рекомендация – выходить из диеты постепенно. Сначала в рацион стоит добавить белки, потом – жиры, далее вернуть фрукты, овощи и крупы.

По словам нашего эксперта, банановая диета должна рассматриваться исключительно как краткосрочный эксперимент или способ временного снижения массы тела. Её эффективность обусловлена дефицитом калорий, а не уникальными свойствами фруктов. Для устойчивого и безопасного снижения веса предпочтение следует отдавать сбалансированным моделям питания, таким как DASH или средиземноморская диета, с умеренным дефицитом калорий и учётом индивидуальных особенностей организма.

Источники