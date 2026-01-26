Онколог Владимир Ивашков заявил, что о проблемах со сном могут сигнализировать пять неочевидных признаков. Их он перечислил в Telegram-канале.

По словам Ивашкова, проявлением систематического недосыпа может быть постоянное чувство голода. Причем чаще всего человек хочет съесть что-нибудь сладкое, поскольку таким способом головной мозг пытается компенсировать недостаток энергии.

Также на проблемы со сном указывают раздражительность и импульсивность, продолжил врач. Кроме того, он призвал обратить внимание на ухудшение координации и неуклюжесть. Заключительными сигналами организма о нехватке ночного отдыха, по словам Ивашкова, являются частые простуды и ускоренное старение кожи из-за снижения выработки коллагена.

Ранее сомнолог Сью Пикок предупредила, что сон менее шести часов в сутки опасен для здоровья. Так, по ее словам, хронический недосып нарушает работу иммунной системы.