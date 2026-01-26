Выявлены три главных фактора здорового долголетия

Основу здорового долголетия формируют физическая активность, регулярные медицинские осмотры и контроль показателей, а также семейная поддержка. Об этом «Газете.Ru» рассказала Ольга Николаевна Ткачева — профессор, член-корреспондент РАН и директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета.

© РИА Новости

Первый фактор — регулярная физическая активность. По словам Ткачевой, движение должно стать не обязанностью, а источником удовольствия.

«Нужно полюбить физическую активность так, чтобы ощущалась потребность в регулярных занятиях. Ведь здоровый образ жизни, укрепляющий тело и дух, возможен лишь при условии, что он приносит удовлетворение и радость», — пояснила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Второй фактор — профилактические медицинские обследования и контроль показателей. Регулярные чек-апы позволяют выявлять проблемы на ранних стадиях и предотвращать ускоренный «износ» организма. Осознанное и бережное отношение к своему здоровью снижают риски возрастных заболеваний.

Контроль ключевых физиологических показателей – артериального давления, уровня глюкозы и холестерина – необходим для активного долголетия. Именно их стабильность, по данным исследований, тесно связана с качеством жизни в пожилом возрасте.

Третьим фактором специалист называет семейное положение. Социальная поддержка и устойчивые личные связи оказывают заметное влияние на здоровье и процесс старения.