Четырем категориям людей рекомендовали срочно проверить сердце

Кардиолог Грант Рид заявил, что четырем категориям людей необходимо срочно проверить сердце. Его слова приводит издание Infobae.

Прежде всего Рид призвал обратиться к кардиологу людей, у которых в семейном анамнезе есть заболевания сердца. Также не стоит откладывать визит к врачу людям, у которых есть сердечно-сосудистые факторы риска, такие как высокое артериальное давление, повышенный уровень холестерина, сахарный диабет, курение, апноэ во сне и хроническая обструктивная болезнь легких.

Кроме того, Рид рекомендовал обследовать сердце при наличии таких симптомов, как боль в груди, нерегулярное сердцебиение, одышка, головокружение и отеки ног. Наконец он предложил провериться людям, которых сейчас ничего не беспокоит, но у них случались внезапные обмороки или были диагностированы врожденный порок сердца, болезнь Кавасаки и легочная эмболия.

Ранее кардиолог Анастасия Фомичева рассказала, какой тип питания является самым полезным для сердца. По ее словам, при проблемах с этим органом необходимо придерживаться средиземноморской диеты.