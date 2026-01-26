Самая большая ошибка в рационе как взрослых, так и детей, считать, что завтрак должен быть сладким или быстрым.

«Что мы привыкли видеть на завтрак в фильмах и жизни? Йогурт, кофе с бутербродами, сухой завтрак с молоком, в лучшем случае — каша или творог. Но важно помнить, что еда — это строительный материал для клеток нашего тела. Это наше здоровье, энергия, долголетие, качество жизни. И перечисленные выше виды завтраков не приводят нас к цели», — сообщила специалист по естественному оздоровлению, нутрициолог Анастасия Рай.

Прежде всего, по ее мнению, нужно научиться смотреть на свою тарелку не как на название блюда, а как на элементы, которые мы даем телу.

«В каждый прием пищи нам обязательно нужны белки, полезные жиры, клетчатка. В первой половине дня, а значит на завтрак, также хороши и сложные углеводы. Но не одни углеводы. Поэтому, если вы едите кашу на завтрак, обязательно добавьте в нее орехи или семена (лен, кунжут, чиа), топленое или кокосовое масло. Таким образом, вы добавите белки, жиры и клетчатку, а значит завтрак будет более сбалансированным и вам не придется искать перекус уже через пару часов», — отметила нутрициолог.

Она назвала продукты, которые полезно добавить в свой завтрак, чтобы тело получило все необходимые элементы.

«Белок (яйца, рыба, мясо, орехи, семена, твердый сыр, киноа, тофу, хумус). Полезные жиры (масла: кокосовое, оливковое, масло авокадо, топленое масло; орехи, печень трески, лосось). Клетчатка (овощи и зелень, злаки и бобовые). Сложные углеводы (гречка, киноа, бурый рис, цельнозерновой хлеб/хлебцы)», — перечислила нутрициолог.

Ранее новости сообщали, что любой завтрак человека после 40 лет должен начинаться с половины или целого стакана горячей воды.