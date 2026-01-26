Эксперт развеял популярные мифы о здоровом образе жизни

Кратковременное голодание противопоказано людям с хроническим гастритом. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по развитию ООО «ГЕН Фарма Рус», руководитель комитета по взаимодействию с участниками фармацевтической отрасли при Национальной Ассоциации заслуженных врачей и наставников России Светлана Бесчастнова.

© Unsplash

«Существует мнение, что кратковременное голодание «разгружает» ЖКТ и ускоряет восстановление слизистой. Однако при хроническом гастрите длительные перерывы в еде противопоказаны. Повышается кислотность желудочного сока из-за отсутствия пищевого буфера, нарушается моторика ЖКТ, возможны рефлюксы, а также ухудшается регенерация слизистой», — заявила эксперт.

Она объяснила, что дробное питание 5–6 раз в день малыми порциями предпочтительнее голодания. Бесчастнова отметила, что в период обострения гастрита в рационе должна быть механически и химически щадящая пища (супы и каши).

Эксперт также опровергла миф о пользе суперфудов, к которым относятся семена льна, семена чиа, ягоды годжи и спирулина. Она заявила, что с медицинской точки зрения большинство таких продуктов не имеют доказанного превосходства над традиционными источниками нутриентов.

«Например, льняное семя по содержанию омега-3 не превосходит морскую рыбу, а ферментированные продукты домашнего приготовления могут быть эффективнее дорогих пробиотических добавок», — объяснила Бесчастнова.

При этом она отметила, что некоторые продукты-суперфуды действительно полезны (имбирь при функциональной диспепсии, куркума при легком воспалении), но их эффект умеренный и не заменяет основную терапию.

Бесчастнова предупредила, что неконтролируемое употребление (например, больших доз хлореллы или псиллиума) может провоцировать вздутие, диарею или аллергические реакции. По ее мнению, лучше придерживаться сбалансированного рациона, чем покупать дорогостоящие «модные» продукты с недоказанной эффективностью.

Еще один миф, который опровергла Бесчастнова, — необходимость пить 2–3 литра воды в день.

«Эта рекомендация часто преподносится как универсальное правило, но индивидуальная потребность зависит от множества факторов. Базовая потребность рассчитывается как 30 мл/кг массы тела, но корректируется при повышенных потерях (физическая нагрузка, жаркий климат, лихорадка), заболеваниях (при хронической болезни почек — ограничивают, при мочекаменной болезни — увеличивают). Также необходимо учитывать не только чистую воду, но и жидкость из супов, фруктов, овощей, чая», — рассказала эксперт.

Она подчеркнула, что нет единой нормы воды для всех. Бесчастнова заявила, что важно учитывать сопутствующие заболевания, образ жизни и реальные потребности пациента.