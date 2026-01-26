Эксперт рассказала, в каком возрасте человек начинает терять мышцы

Потеря мышечной массы грозит саркопенией. Директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Ольга Ткачёва рассказала, в каком возрасте человек начинает терять мышцы

По словам эксперта, пик мышечной силы и функциональных возможностей человека приходится на возраст 30–35 лет. Именно с этого периода начинается постепенная, но неуклонная потеря мышечной массы.

«Начиная примерно с этого возраста, человек теряет в среднем 3–5% мышечной массы каждые 10 лет. Сначала это почти незаметно, но со временем снижение мышечной силы и выносливости может привести к развитию саркопении», — пояснила эксперт.

Саркопения — это состояние, характеризующееся значительным снижением мышечной силы у пожилых людей. Специалист отмечает, что это состояние встречается у 10–27% людей старше 60 лет, а после 80 лет её распространённость может достигать 50%.

Главным фактором, ускоряющим развитие саркопении, является гиподинамия — недостаток физической активности.