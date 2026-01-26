Как брак влияет на продолжительность жизни

Согласно ряду исследований, семейный статус тесно связан с показателями здоровья и долголетия. В беседе с РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина отметила, что люди, состоящие в браке, в среднем живут дольше и чувствуют себя лучше, чем холостые.

© Газета.Ru

В качестве примера она привела азиатское исследование с участием более 600 тыс. человек, показавшее, что у несемейных людей риск летального исхода от любых причин примерно на 15% выше.

Как пояснила эксперт, в парах люди чаще придерживаются здорового питания, реже злоупотребляют алкоголем и курением, более ответственно относятся к профилактическим осмотрам и рекомендациям врачей.

«Важно не рассматривать эти данные как прямое доказательство того, что сам по себе брак автоматически улучшает здоровье. Часть эффекта объясняется тем, что более здоровые люди чаще вступают в отношения — это так называемый эффект отбора. Тем не менее даже с учетом этого фактора остается заметный «защитный» вклад партнерства», — отметила Крашкина.

Согласно недавним выводам международной команды психологов, люди, которые испытывают сложности с поддержанием близких романтических отношений, значительно чаще остаются без партнера — как по собственному выбору, так и между отношениями.

Ранее психолог дал советы, как выстроить хорошие отношения со свекровью.