Тренер рассказал о многосторонней пользе фитнеса для студентов

Эксперт отмечает, что, помимо улучшения физического формы и повышения самооценки, занятия спортом в клубе несут и другие преимущества. В частности, регулярные занятия спортом улучшают работу мозга и насыщают организм кислородом.

Тренер и партнёр сети фитнес-клубов DDX Fitness Юрий Аверьянов заявил, что тренировки в спортзале позволяют студентам справиться со стрессом из-за большой академической загруженности. Это достигается за счет выработки эндорфинов во время физических нагрузок, которые улучшают настроение, нормализуют работу гормональной системы и снижают уровень гормона стресса. Как итог, это приводит к меньшей тревожности.

В разговоре с Life.ru он отметил, что это не его предположения, а научно доказанный факт. Есть исследование, которое подтверждает связь тренировок с улучшением психического здоровья студентов, а также улучшают их когнитивные функции. Кроме того, само посещение фитнес-клубов за счет смены обстановки отвлекает от учебной рутины. Это не говоря уже про улучшение физической формы и повышение самооценки.

«Когда мы осознанно преодолеваем физическое сопротивление, мы обучаем свою нервную систему не паниковать при стрессе, а сохранять фокус. В итоге человек получает не просто эндорфины, а навык управления своим эмоциональным фоном», — подчёркивает тренер.

