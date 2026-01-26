Эксперт объяснила, на какое расстройство может указывать внезапный упадок сил
При таком диагнозе это следствие периодов повышенной сосредоточенности или активности. Психолог Биджал Чхеда рассказала, на какое психическое расстройство может указывать внезапная усталость. По её словам, речь идёт о СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности).
«В какой-то момент человек может чувствовать себя очень энергичным и полностью занятым, но уже в следующий — совершенно обессиленным», — сказала эксперт.
Чхеда подчеркнула, что часто данный симптом принимают за лень и недостаточную мотивацию. На деле пациенты с диагнозом СДВГ только усугубляют ситуацию, когда винят себя в усталости.