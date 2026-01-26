Диетолог раскрыл простой способ сделать белый хлеб и макароны полезнее

Оказывается, привычные продукты, такие как белый хлеб, макароны и рис, можно сделать значительно полезнее с помощью одного простого кухонного приёма. Речь идёт о заморозке, говорит диетолог из Канады Эйвери Зенкер.

Рафинированные углеводы, лишённые клетчатки, вызывают резкие скачки сахара в крови, повышают риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, а также не дают длительного чувства сытости. Однако процесс заморозки, а затем разморозки или последующего подогрева запускает в продуктах естественное преобразование крахмала.

При охлаждении происходит ретроградация крахмала — его молекулы перестраиваются, образуя более устойчивую структуру. В результате часть обычного крахмала превращается в резистентный (устойчивый) крахмал. Он ведёт себя подобно клетчатке — медленнее усваивается, не вызывает резких скачков глюкозы в крови и способствует длительному насыщению.

Для достижения эффекта диетологи рекомендуют замораживать хлеб, отварные макароны, рис или картофель как минимум на 12–24 часа. После разморозки их можно смело употреблять или даже подогревать — полезные свойства устойчивого крахмала при этом сохраняются.