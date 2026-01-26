Стала известна причина «шоколадной зависимости» зимой

Сильная тяга к шоколаду зимой — это естественная реакция организма на сезонные изменения, а не признак слабой силы воли.

«Одним из ключевых факторов является дефицит света. Сокращение светового дня влияет на выработку серотонина и мелатонина, что приводит к повышенной утомляемости, снижению настроения и поиску быстрых источников удовольствия», — рассказал врач-эндокринолог Анна Одерий «Газете.Ru».

Влияние на желание сладкого оказывают также снижение физической активности и изменения в рационе: зимой уменьшается разнообразие продуктов, чаще пропускаются приемы пищи, а питание смещается в сторону быстрых углеводов.

«Шоколад притягателен неслучайно. Этот продукт уникален по своему составу: сахар мгновенно активирует центры удовольствия, жиры дают ощущение сытости и комфорта, теобромин мягко стимулирует нервную систему, а фенилэтиламин влияет на настроение», — подчеркнула эндокринолог.

Одерий также развеяла популярные мифы: тяга к шоколаду не является признаком дефицита магния, шоколад не лечит стресс, а умеренное его потребление допустимо в рамках сбалансированного рациона.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», ежедневное потребление колбасы повышает риск развития онкологических заболеваний.