Почему укутывание при высокой температуре может навредить

Долгое время родители и бабушки укутывали больных детей в одеяла, чтобы «пропотеть и выздороветь». Однако современная медицина называет этот подход не просто устаревшим, а потенциально опасным – особенно для детей.

© Сибмеда

Елена Колотилкина, врач превентивной медицины, врач-диетолог напомнила, что при лихорадке (температура 38–39 °C и выше) организм активно пытается избавиться от избытка тепла – это естественный механизм снижения температуры. Укутывание, особенно в несколько слоёв, создаёт так называемый «эффект термоса»: тепло не может выйти наружу, а внутренняя температура продолжает расти. Это повышает риск теплового удара, обезвоживания, фебрильных судорог – особенно у детей, чья система терморегуляции ещё не до конца сформирована, — а также чрезмерной нагрузки на сердечно-сосудистую систему.

По её словам, вместо того чтобы искусственно вызывать пот, необходимо создать условия, при которых тело сможет эффективно охлаждаться. Для этого рекомендуется одевать больного в лёгкую хлопковую одежду, поддерживать в помещении прохладную температуру (18–20 °C) и обеспечивать обильное питьё – тёплую воду, компот или морс. Пот в этом случае появится сам, как естественный результат снижения температуры, а не как следствие перегрева.

Особое внимание следует уделить детям: их категорически не рекомендуется кутать при жаре. Если ребёнок потеет, его нужно переодеть в сухую одежду, чтобы избежать переохлаждения после спада температуры.

Единственным исключением может быть короткий период озноба: когда температура только начинает подниматься, и человек ощущает холод и дрожь. В этот момент допустимо ненадолго укрыться, но как только появляется чувство жара, одеяло следует снять.

Также врач предостерегает от распространённых, но вредных методов, таких как растирания спиртом или уксусом – они могут привести к токсическому воздействию через кожу, – а также от горячих ванн и плотных одеял.

По мнению специалиста, эти простые правила способны предотвратить серьёзные осложнения, и особенно важно донести их до старшего поколения, которое зачастую продолжает следовать проверенным, но уже устаревшим домашним рецептам.