Чем опасны жесткие диеты после обильных приемов пищи

Резкий переход от обильных праздничных застолий к строгим диетам и голоданию не только бесполезен, но и опасен для организма. Об этом предупреждает врач-терапевт Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Яна Фомина.

«Резкое торможение — это авария для организма. Это может вызвать срыв, сильный голод и новое переедание через один-два дня («эффект йо-йо»), а также усиление стресса, плохое настроение, так как мозг лишается привычного источника дофамина (сладкого, жирного), и ухудшение пищеварения», — пояснила эксперт.

Вместо жёстких ограничений врач рекомендует провести «мягкую перезагрузку» организма в течение трёх-пяти дней. Стратегия включает:

полный отказ от «провокаторов»: алкоголя, сладкой газировки, фастфуда, чипсов и колбас;

сосредоточение на «чистых», натуральных продуктах;

сокращение размера порций при сохранении регулярности питания: четыре-пять приёмов пищи в день.

Тот же принцип — постепенность, а не встряска — врач применяет и к восстановлению работоспособности после отпуска. Мозг, который «не тренировали» 10 дней, ослабевает в концентрации и выносливости, переключившись в режим низкого когнитивного контроля. Ему нужна не встряска, а щадящая когнитивная зарядка», — отмечает Яна Фомина.