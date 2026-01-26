Диетолог объяснила, кому и когда можно есть белый хлеб без вреда для фигуры

Белый хлеб из муки высшего сорта и сдобные булки часто попадают в чёрные списки диетологов, однако есть ситуация, в которой они могут быть уместны. Об этом в беседе с aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова.

По словам эксперта, главный недостаток такого хлеба — низкая питательная ценность при высокой калорийности. Он даёт быстрое, но недолгое насыщение, что приводит к частым перекусам и набору веса, а также не обогащает рацион витаминами и минералами. Поэтому для целей похудения он не подходит, а при обострениях заболеваний ЖКТ врачи и вовсе рекомендуют от него отказаться.

Однако Кованова отметила исключение.

«Если нужны просто калории и энергия перед занятиями спортом, то такой вариант подойдёт», — пояснила диетолог.

Таким образом, белый хлеб может выполнять роль быстрого источника «топлива» перед серьёзной физической нагрузкой, когда цель — получить энергию, а не длительное насыщение. Во всех остальных случаях, особенно при малоподвижном образе жизни, предпочтение стоит отдавать цельнозерновым вариантам.