Названы продукты, которые могут вызвать неприятный запах тела

Некоторые продукты питания способны усиливать неприятный запах тела — из-за серы, аминокислот и веществ, которые организм выводит через пот. Об этом РИА Новости рассказала врач-гастроэнтеролог Ольга Чистик.

По словам специалиста, в список таких продуктов входят красное мясо, чеснок, лук, капуста, редис, а также специи вроде карри.

Чистик пояснила, что красное мясо переваривается медленно и в процессе распада выделяет специфические аминокислоты. Из-за этого запах может оставаться стойким не только на несколько часов, но и на более длительный срок.

Отдельно врач выделила чеснок, лук, карри и капусту — они содержат серу. По ее словам, сернистые соединения и газы могут проникать через кожу и усиливать запах на несколько дней.

Также гастроэнтеролог отметила, что редис, редька и продукты с большим количеством клетчатки — отруби и злаки — при переедании способны провоцировать повышенное газообразование. Это, как объяснила специалист, тоже может отражаться на запахе пота.