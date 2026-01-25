Организм отказывается работать: необходима ли людям зимняя спячка

Нейробиологи из лаборатории при Университете Индианы (США) пришли к выводу, что людям необходимо впадать в зимнюю спячку. Это объясняется тем, что короткий световой день и низкие температуры воздуха снижают активность организма. «Вечерняя Москва» разбиралась со специалистами, действительно ли человеку необходима спячка в зимний период.

Что происходит с организмом зимой

По словам врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, в зимнее время года человек чувствует упадок сил и отсутствие энергии из-за короткого светового дня и низких температур.

Щитовидная железа в таких условиях работает в усиленном режиме. А шишковидная железа вырабатывает больше мелатонина, поэтому возникают ощущение усталости, нежелание заниматься физической активностью. Таким образом, организм пытается накопить жировую прослойку, чтобы пережить низкие температуры. Поэтому ожидать высокой продуктивности от человека в холодное время года не стоит, — пояснил Кондрахин.

Почему спячка не требуется

Однако впасть в реальную спячку на несколько месяцев современный человек не может, считает специалист:

Человек — социально зависимое существо, у него есть обязательства, которые не позволяют ему «выпасть из жизни» на длительный период.

К тому же человеческий организм не обладает способностью полной остановки или сильного замедления метаболизма, которые необходимы в процессе спячки, отметил Кондрахин:

У человека эволюционно нет возможности полностью остановить процессы жизнедеятельности организма, как у лягушки, которая замерзает во льдах в холодный период, или приостановить их частично, как у медведя, по этой причине мы тоже не можем впасть в спячку надолго. Людям необходимо регулярное трехразовое питание, чтобы поддерживать нормальное функционирование организма.

Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова также считает, что у человека нет возможности уйти в длительную спячку, несмотря на сокращение светового дня и холод за окном.

В буквальном смысле человек не сможет впасть в спячку, потому что это лишь теория, которую выдвинули зарубежные нейробиологи, а миллионы лет практики показывают, что человек никогда не впадал в спячку в холодное время года. Нам это не нужно, потому что организм умеет успешно адаптироваться к изменениям условий, — рассказала сомнолог.

И даже, несмотря на то что человек зимой испытывает упадок сил, спячка ему не требуется, подчеркнула Черкасова:

Человеку всегда хватало энергии и сил, чтобы позаботиться о себе в любое время года. Даже в каменном веке люди выживали, адаптируясь к внешним условиям. Поэтому выводы о том, что человеку необходимо уходить в длительный сон — преждевременны. Каждому стоит ориентироваться только на личные ощущения и строить свои планы, исходя из индивидуальных особенностей организма.

Что реально может помочь

Чтобы чувствовать себя лучше зимой, терапевт Кондрахин рекомендовал:

снизить физическую активность;

распределять задачи равномерно в течение недели от более важных к менее важным;

не винить себя за невыполненные задачи;

больше гулять на свежем воздухе.

