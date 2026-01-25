Как быстро справиться с метеозависимостью в домашних условиях

Наши предки ни о каких магнитных бурях, вспышках на солнце и остальных, скрытых от человеческих глаз, метеоаномалиях, ничего не знали. И жили себе спокойно, без болей в суставах, мигреней и скачков давления. Мы же порой слишком остро реагируем на одно только предупреждение об очередной буре. В висках самопроизвольно начинает «стучать», появляется слабость, сонливость и остальные «вытекающие» последствия.

Некоторые уверены, что дело в банальном самовнушении. Нам настолько упорно твердят о пагубном воздействии магнитных бурь на организм, что он не может «не откликнуться». Однако и научных доказательств влияния колебаний магнитного поля сейчас предостаточно. Да и не может плацебо разом вызывать головные боли у сотен тысяч людей по всему миру. Недаром медики рекомендуют придерживаться определенных правил, чтобы прожить неблагоприятные периоды без последствий.

Врач-терапевт Нина Данилкина в беседе с WomanHit перечислила главные способы борьбы с магнитными бурями, резкими переменами погодных условий и прочими аномалиями. Все они не подразумевают приема лекарств и являются отличной профилактикой недомоганий и в другие периоды. Лучше всего включить их в свой режим дня на постоянной основе.

«Обязательно нужен полноценный сон, то есть восемь часов в сутки. Плюс прогулки на свежем воздухе, от 30 минут и более», — говорит эксперт.

Даже в зимнее время года нужно не забывать о приеме контрастного душа, обливаясь попеременно то теплой, то холодной водой. Терапевт советует тщательнее следить за питанием. В суточном рационе должно быть не менее 400 граммов овощей и фруктов. Ну и соблюдение питьевого режима — не менее важный фактор защиты во время магнитных бурь. Полтора-два литра чистой воды — это обязательный минимум для хорошего самочувствия.