Элайнеры: будущее ортодонтии или временный тренд?
По статистике, около 60% людей во всем мире сталкиваются с проблемой неправильного прикуса. Эта патология может привести к проблемам с ЖКТ и даже повлиять на осанку. Если вы хотите исправить прикус или выровнять зубы, вам больше не придется терпеть во рту громоздкий металл. На замену брекетам сегодня приходят элайнеры. И никто никогда не узнает, что вы носите их, если вы сами об этом не скажете. Их можно снять перед едой, это идеальный вариант, если вы стесняетесь своей улыбки и не хотите, чтобы металлические брекеты привлекали внимание к неровным зубам. Рассказываем, что такое элайнеры, как их носить и почему этот метод набирает популярность.
Что такое элайнеры?
Элайнеры - это такие "прозрачные брекеты". Они выполняют ту же функцию, что и традиционные металлические брекет-системы - медленно регулируют движение зубов, выпрямляя их и устраняя проблемы с прикусом. Плюсы таких прозрачных пластиковых элайнеров в том, что их можно снять, чтобы поесть и почистить зубы, и вы никогда не порежете внутреннюю сторону щеки об острую металлическую скобу, как при использовании обычных брекетов.
Учитывая особенности строения челюсти, элайнеры изготавливаются индивидуально для каждого пациента. На компьютере создается 3D-модель челюстной кости, которая учитывает все предстоящие движения зубов от их исходного положения до желаемого. Далее создается комплект кап, которые пациент должен менять каждые 2 недели в строгой последовательности. Еще один плюс элайнеров в том, что не нужно ежемесячно посещать врача, как при ношении брекетов - достаточно раза в 2 месяца, чтобы удостовериться в правильном течении лечения.
Как долго носить элайнеры?
Как правило, пациенты носят элайнеры от 20 до 22 часов в день. Общее время лечения обычно занимает от 4 до 18 месяцев, но оно будет варьироваться в зависимости от сложности ситуации.
Прозрачные элайнеры подходят не всем, и могут исправить не всё:
- Сложные виды скученности зубов. Эти ортодонтические конструкции будут эффективны только при незначительной патологии, легкой степени скученности.
- Если у пациента отсутствует более пяти зубов, поставить капы может быть затруднительно.
- Пародонтоз и атрофия костной ткани. Постоянное давление капы может ускорить процесс выпадения зубов, если они уже держатся непрочно.
- Элайнеры противопоказаны, если есть проблемы с височно-нижнечелюстным суставом: он щелкает, болит, иногда блокируется челюсть.
- Недавно проведенные операции, после которых пациент не сможет открывать рот полностью долгое время.
- Бруксизм. При сильном стискивании зубов капы будут все время ломаться. Если во сне вы непроизвольно скрежещете зубами, то лечение элайнерами будет затруднительно.
Элайнеры - трендовый инструмент: эстетичный и комфортный способ ортодонтического лечения, когда пациент не тратит время на усиленную гигиену, постоянное посещение врача, особое питание и не переживает за свой внешний вид.