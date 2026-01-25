Элайнеры: будущее ортодонтии или временный тренд?

По статистике, около 60% людей во всем мире сталкиваются с проблемой неправильного прикуса. Эта патология может привести к проблемам с ЖКТ и даже повлиять на осанку. Если вы хотите исправить прикус или выровнять зубы, вам больше не придется терпеть во рту громоздкий металл. На замену брекетам сегодня приходят элайнеры. И никто никогда не узнает, что вы носите их, если вы сами об этом не скажете. Их можно снять перед едой, это идеальный вариант, если вы стесняетесь своей улыбки и не хотите, чтобы металлические брекеты привлекали внимание к неровным зубам. Рассказываем, что такое элайнеры, как их носить и почему этот метод набирает популярность.

Что такое элайнеры?

Элайнеры - это такие "прозрачные брекеты". Они выполняют ту же функцию, что и традиционные металлические брекет-системы - медленно регулируют движение зубов, выпрямляя их и устраняя проблемы с прикусом. Плюсы таких прозрачных пластиковых элайнеров в том, что их можно снять, чтобы поесть и почистить зубы, и вы никогда не порежете внутреннюю сторону щеки об острую металлическую скобу, как при использовании обычных брекетов.

Учитывая особенности строения челюсти, элайнеры изготавливаются индивидуально для каждого пациента. На компьютере создается 3D-модель челюстной кости, которая учитывает все предстоящие движения зубов от их исходного положения до желаемого. Далее создается комплект кап, которые пациент должен менять каждые 2 недели в строгой последовательности. Еще один плюс элайнеров в том, что не нужно ежемесячно посещать врача, как при ношении брекетов - достаточно раза в 2 месяца, чтобы удостовериться в правильном течении лечения.

Как долго носить элайнеры?

Как правило, пациенты носят элайнеры от 20 до 22 часов в день. Общее время лечения обычно занимает от 4 до 18 месяцев, но оно будет варьироваться в зависимости от сложности ситуации.

Прозрачные элайнеры подходят не всем, и могут исправить не всё:

Сложные виды скученности зубов. Эти ортодонтические конструкции будут эффективны только при незначительной патологии, легкой степени скученности.

Если у пациента отсутствует более пяти зубов, поставить капы может быть затруднительно.

Пародонтоз и атрофия костной ткани. Постоянное давление капы может ускорить процесс выпадения зубов, если они уже держатся непрочно.

Элайнеры противопоказаны, если есть проблемы с височно-нижнечелюстным суставом: он щелкает, болит, иногда блокируется челюсть.

Недавно проведенные операции, после которых пациент не сможет открывать рот полностью долгое время.

Бруксизм. При сильном стискивании зубов капы будут все время ломаться. Если во сне вы непроизвольно скрежещете зубами, то лечение элайнерами будет затруднительно.

Элайнеры - трендовый инструмент: эстетичный и комфортный способ ортодонтического лечения, когда пациент не тратит время на усиленную гигиену, постоянное посещение врача, особое питание и не переживает за свой внешний вид.