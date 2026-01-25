Почему не стоит носить кроссовки зимой

Выбор правильной обуви зимой обеспечит не только комфорт ногам, но и поможет сохранить здоровье. Врач Дарья Моисеева рассказала, какая обувь точно не подходит для морозной погоды.

В мороз ноги должны оставаться в тепле и сухости. Это поможет избежать переохлаждения и сохранит здоровье.

Поэтому врач клиники «Альфскрин» Дарья Моисеева советует выбирать для зимы просторную обувь, не сдавливающую ногу, с широкими носами, гибкой, нескользящей подошвой, выполненную из качественного материала.

«Холод сам по себе не так опасен, как его сочетание с влагой и нарушением кровообращения. Если нога сдавлена, вспотела или долго остается влажной, тепло теряется в разы быстрее», – поясняет врач.

Поэтому врач настаивает, кроссовки – не самая удачная обувь для ношения зимой, даже если это утепленная модель.

У них тонкая подошва, слабая теплоизоляция и недостаточная защита от влаги. Для коротких переходов при плюсовой температуре они допустимы, но как основная зимняя обувь – нет, подытожила врач в разговоре с «Тульской службой новостей».