Отказ от одной привычки в питании может продлить жизнь

Исследователь «голубых зон» назвал главное правило для долгой жизни. Научный сотрудник National Geographic Дэн Буэттнер отметил, что секрет долголетия кроется в отказе от перекусов.

«Если вы хотите похудеть и продлить жизнь с помощью диеты, помните, что нужно просто перестать перекусывать, — заявил Буэттнер. — Маркетологи постоянно будут твердить вам о необходимости дополнительной подпитки. Но это не так».

Секрет, по его словам, кроется в ритме питания, который столетиями естественным образом соблюдают долгожители Сардинии, Окинавы и Икарии. Они следуют простым правилам в питании: плотный завтрак, умеренный обед, лёгкий ужин и 14-часовой перерыв для пищеварительной системы до следующего утра. Между основными приёмами пищи они не едят.