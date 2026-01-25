Отказ от одной привычки в питании может продлить жизнь
Исследователь «голубых зон» назвал главное правило для долгой жизни. Научный сотрудник National Geographic Дэн Буэттнер отметил, что секрет долголетия кроется в отказе от перекусов.
«Если вы хотите похудеть и продлить жизнь с помощью диеты, помните, что нужно просто перестать перекусывать, — заявил Буэттнер. — Маркетологи постоянно будут твердить вам о необходимости дополнительной подпитки. Но это не так».
Секрет, по его словам, кроется в ритме питания, который столетиями естественным образом соблюдают долгожители Сардинии, Окинавы и Икарии. Они следуют простым правилам в питании: плотный завтрак, умеренный обед, лёгкий ужин и 14-часовой перерыв для пищеварительной системы до следующего утра. Между основными приёмами пищи они не едят.
«Одно из самых простых и практичных правил для похудения и долголетия — это перестать перекусывать, — подчеркнул эксперт. — Меньше перекусов, больше ритма. Всё просто».