Диетолог объяснила, почему домашние бургеры не вредны для здоровья

Кандидат медицинских наук рекомендовала класть в такие бургеры больше зелени и овощей, добавлять полезные жиры и использовать цельнозерновую булку

Домашние бургеры не вредны для здоровья, поскольку при их приготовлении можно контролировать качество продуктов и количество соли. Об этом ТАСС сообщила кандидат медицинских наук врач-диетолог Татьяна Солнцева.

"Вы же не будете туда добавлять глутаматы, консерванты, эмульгаторы. Вы приготовите натуральный продукт, который будет содержать натуральный мясной фарш. Вы можете регулировать содержание соли в этом продукте. При обычном употреблении масла и даже при высоких температурах жарения дома вы не получите никаких трансжиров, потому что для того, чтобы получить трансжиры, нужно и сочетание давления, то есть автоклавирования, и очень высокие температуры, чтобы достичь гидрогенизации жиров", - сказала Солнцева.

Она рекомендовала класть в домашние бургеры больше зелени и овощей, добавлять полезные жиры, например, авокадо, использовать цельнозерновую булку и домашний соус.

"Есть множество исследований, где даже минуты расписаны, на которые мы сокращаем нашу жизнь, употребляя продукты фастфуда. Исследователи из Мичиганского университета несколько лет назад провели интересное исследование и опубликовали результаты, свидетельствующие о том, что один хот-дог сокращает жизнь на 36 минут. Газированные напитки, которые почти всегда сопровождают такое питание, сокращают продолжительность жизни на 12 минут. А чизбургер - на девять", - сказала Солнцева.

Она подчеркнула, что такие утверждения требуют доказательств и дальнейших исследований, и обосновать эти цифры довольно сложно. Тем не менее вред от употребления фастфуда очевиден, поскольку в состав таких продуктов, как правило, входит много соли, трансжиры, много сахара или искусственных подсластителей. Также добавляются эмульгаторы, консерванты, вкусовые добавки, такие как глутамат натрия. Кроме того, фастфуд относится к продуктам глубокой переработки, а их отличает высокая калорийность, высокое содержание насыщенных жирных кислот, низкое содержание пищевых волокон.